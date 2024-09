SAÚDE

Mulheres são as mais acometidas pela otosclerose; doença fez Galisteu perder 60% da audição

A otosclerose é uma doença sem cura definitiva e que, progressivamente, pode levar à perda da audição. Na semana passada, um relato feito pela apresentadora Adriane Galisteu, 51 anos, colocou a doença em evidência. Ela contou que recebeu o diagnóstico há 11 anos e que perdeu cerca de 60% da audição de um dos ouvidos. As mulheres são as mais acometidas e o otorrinolaringologista da Clínica AMO Luiz Henrique Barbosa explica o motivo: "A forma clinica da doença acomete mais as mulheres do que homens, na proporção de duas mulheres para cada caso envolvendo um homem. O aumento dos níveis de estrógeno e progesterona, que acontecem na gestação, pode contribuir para a progressão da doença. Acomete indivíduos entre 20 e 30 anos e a história positiva para a doença varia de 39% a 58%", esclarece o especialista.