Mulheres são encontradas mortas em Cajazeiras

Duas mulheres foram encontradas mortas em um terreno baldio no bairro de Cajazeiras, na manhã desta terça-feira (29). Os corpos teriam sido abandonados no local, mas não há informações sobre onde o crime ocorreu.



As vítimas ainda estão sem identificação formal. Segundo a Polícia Civil, elas foram atingidas por disparos de arma de fogo.



Policiais militares do 22º BPM foram acionados para atender a ocorrência. Os policiais isolaram a área para a realização da perícia.