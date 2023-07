'Mutirão de Cirurgias' bate meta de marcação em duas horas; ação segue na segunda (31)

Mutirão atendeu população hoje em Pernambués. Crédito: Ivan Dias Marques/Saúde GOVBA

Uma nova etapa do Mutirão de Cirurgias aconteceu neste domingo (30), no Centro Social Urbano (CSU) de Pernambués, em Salvador. A população compareceu e a meta de 500 dias de marcação foi batida em menos de duas horas.



A ação é conduzida pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia, voltada para quem precisa realizar cirurgia de hérnia umbilical, epigástrica e inguinal, além de procedimentos de remoção do útero e de vesícula. O mutirão segue nesta segunda-feira (31), das 8h às 17h.

“A importância do mutirão é a gente atender a população não só no diagnóstico, mas, sobretudo, na solução da questão. A gente precisa resolver de forma eletiva para que não se torne urgência e emergência”, diz a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, que esteve no CSU na manhã deste domingo.

A expectativa era de que cerca de que mil procedimentos fossem marcados ao todo. No entanto, a meta de 500 senhas de marcação no primeiro dia foi batida pouco depois das 9h. Ainda assim, os atendimentos continuaram e mais cirurgias foram agendadas. “Nossa capacidade instalada é fazer mais de mil atendimentos por dia, incluindo os exames pré-operatórios para quem tem o indicativo cirúrgico e não tem todos os exames”, explica Edvaldo Gomes, coordenador do mutirão.

Na triagem, as pessoas passaram por uma consulta com médico cirurgião e, quem não apresentar exames recentes, tem acesso a ultrassom, ECG (Eletrocardiograma) e exames de laboratórios. Para ser atendido, é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de residência e Cartão do SUS. Após passar por todo o processo, os pacientes sairão com a cirurgia já agendada. Segundo Gomes, os procedimentos começarão a ser realizados a partir de 15 de agosto no Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas.

Mais de 185 mil cirurgias já realizadas

Roberta Santana destacou a importância da parceria com o Governo Federal em mais uma etapa do projeto. O investimento total é de R$ 247,5 milhões, sendo R$ 220 milhões de investimento do Governo do Estado e R$ 27,5 milhões do Governo Federal. “Nós temos uma grande demanda, mas também, por conta da pandemia, houve um represamento muito grande e, hoje, o que estamos fazendo junto com o governo federal é trabalhar para redução dessas filas”, diz.

O Mutirão de Cirurgias faz parte do Programa Estadual de Ampliação do acesso às cirurgias eletivas, que busca ampliar a oferta de procedimentos de média e alta complexidade, priorizando a demanda reprimida durante o pico da pandemia da covid-19 no Estado.