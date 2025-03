ORIENTAÇÕES

Mutirão de Conscientização ao Consumidor acontece nesta quinta-feira (27)

Ação, realizada pela OAB-Bahia, começa às 14h, no 2º piso (L2) do Shopping da Bahia

O Mutirão de Conscientização ao Consumidor, realizado pela Comissão de Proteção ao Direito do Consumidor da OAB Bahia, acontece nesta quinta-feira (27). A ação, em alusão ao Mês do Consumidor, vai ser das 14h às 20h, no 2º piso (L2) do Shopping da Bahia. O objetivo é orientar a população sobre seus direitos nas relações de consumo. >