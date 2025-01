SERVIÇOS

Mutirão leva serviços gratuitos para a população LGBTQIA+ de Salvador; saiba quais

Ação marca abertura das atividades 2025 do Centro de Proteção e Defesa dos Direitos LGBT

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 19:34

Casarão da Diversidade, no Pelourinho Crédito: Ascom/SJDH

O Centro de Proteção e Defesa dos Direitos LGBT (CPDD/LGBT) realiza, nesta quinta-feira (23), mais uma edição do "Ocupa CPDD", programação que inclui um mutirão de serviços para a população LGBTQIA+ de Salvador. Das 10h às 17h, as portas do Casarão da Diversidade, Rua do Tijolo, Pelourinho, vai receber os participantes em busca de acolhimento psicossocial, encaminhamento para solicitação de benefícios sociais, orientação pedagógica (Enem/ENCEJJA), retificação de prenome e gênero, entre outros atendimentos.

A programação inclui, ainda, apresentações culturais e atividades do Grupo de Apoio à Prevenção à Aids da Bahia (Gapa Bahia), colaborador da ação ao lado da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH).

"O dia de atividades será uma mostra das ações previstas para o biênio sob a vigência do Termo de Colaboração firmado entre a SJDH e o Gapa", informou a pasta, que conta com R$6,3 milhões em recursos para manter em funcionamento do Centro por dois anos.

“Nosso objetivo é oferecer ao nosso público uma experiência positiva, que vá além da resolução das demandas oriundas de violência, estimulando uma participação ativa e orgânica em todas as atividades da nossa programação. O Casarão da Diversidade é para a comunidade LGBTQIAPN+ e deve ser ocupado por ela o ano todo”, afirma a coordenadora Geral do CPDD/LGBT e diretora da ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais), Keila Simpson.

Funcionamento do Casarão

O CPDD/LGBT funciona no Casarão da Diversidade, no Pelourinho. De segunda a sexta, o Centro presta atendimento multidisciplinar com serviços sociojurídicos, pedagógicos, psicossociais e da assistência social para pessoas LGBTQIA+, com atuação na preservação e reparação dos direitos do segmento; oferece capacitação de agentes que atuam em serviços públicos, priorizando os da área de saúde, segurança pública, educação e assistência social; articula com agentes governamentais e não-governamentais, formuladores, fiscalizadores e executores de políticas voltadas para promoção de direitos e enfrentamento às violências LGBTfóbicas; acolhe e acompanha denúncias e violações de direitos do segmento.