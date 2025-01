INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

'Modificar referências sagradas reforça preconceitos ', diz advogado responsável por denúncia contra Claudia Leitte no MP-BA

Uma audiência pública será realizada na sede do órgão, na próxima segunda-feira (27), para discutir a questão

A declaração foi feita em meio às celebrações ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, comemorado na terça-feira (21). Hédio é coordenador do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro), que, juntamente com a Iyalorixá Jaciara Ribeiro, filha de Mãe Gilda e referência na luta contra o racismo religioso, apresentou a denúncia ao MP-BA.

Para ampliar o debate, o MP-BA convocou uma audiência pública, que será realizada na próxima segunda-feira (27), às 14h, no auditório da sede do órgão, localizado na Avenida Joana Angélica, em Nazaré. O evento contará com Representantes do setor público, da sociedade civil organizada e das comunidades religiosas. Quem quiser participar, pode se inscrever através deste link.