FAMOSOS

Caso Claudia Leitte terá audiência sobre proteção às religiões de matriz africana

A investigação visa apurar possíveis danos morais causados pela modificação da canção por parte da cantora

Após a polêmica envolvendo a cantora Claudia Leitte, que trocou o nome de Iemanjá por Yeshua (Jesus, em hebraico) na música Caranguejo, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) promoverá no próximo dia 27 uma audiência pública para debater a proteção das religiões de matriz africana e os impactos de ações que possam violar o patrimônio histórico e cultural dessas tradições.

A audiência está marcada para as 14h na sede do MP-BA, em Salvador. O objetivo é discutir medidas preventivas em áreas como a cultura, educação e legislação para garantir que as comunidades afro-brasileiras sejam respeitadas. O debate terá ênfase nos povos de terreiros.