Mutirão oferece testes de DNA gratuitos na Arena Fonte Nova

Testes de paternidade são oferecidos em campanha da Defensoria Pública. Crédito: Arisson Marinho

Nestas terça e quarta-feira, dias 22 e 23 de agosto, a Ação Cidadã Sou Pai Responsável, promovida pela Defensoria Pública do Estado (DPE), marcará presença na Arena Fonte Nova. Em parceria com o Bahia, a campanha, que tem o objetivo de oferecer gratuitamente serviços como exames de DNA, funcionará das 9h às 16h.



O mutirão de serviços na Arena Fonte Nova já é uma tradição da campanha da DPE, realizada no mês dos pais. Os serviços serão oferecidos ao lado da loja oficial do Esquadrão.

A ação, que existe desde 2007, realizou mais de 25 mil testes de paternidade no estado. As atividades da campanha se estendem até o fim do mês, em Salvador e cidades do interior. O público-alvo da campanha são pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Segundo Tatiane Ferraz, coordenadora da Especializada de Família e Sucessões, o intuito da Defensoria com a campanha é levar a cidadania para um número de pessoas cada vez maior. “O objetivo não é só fazer exames de DNA gratuitos. É, principalmente, estimular a paternidade responsável e chamar a atenção desse pai para a importância dele na vida de uma criança ou de um adolescente. Eu costumo dizer que, quando se dá amor, o amor volta. Hoje é o pai quem cuida do filho, mas amanhã será esse filho que cuidará do pai”, diz.