Mutirão oferta 300 vagas para implantação gratuita de DIU e outros métodos anticoncepcionais

Millena Marques
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:07
O Ambulatório de Saúde da Mulher ofertará 300 vagas para serviços gratuitos voltados a mulheres em Feira de Santana, no centro norte da Bahia, no próximo sábado (13). As pacientes terão acesso a inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), aplicação de anticoncepcionais injetáveis e orientações sobre o implante anticonceptivo de longa duração (Implanon).
A unidade fica no bairro Jardim Cruzeiro, das 7h às 17h. As vagas serão distribuídas entre serviços e consultas para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que residem na cidade.
O mutirão ainda conta com outros serviços de saúde, como consultas ginecológicas e psiquiátricas, encaminhamento para cirurgias e outros serviços especializados.
Para agendar, é necessário ir até o ambulatório até esta quarta-feira (10). No dia do mutirão, será necessário apresentar RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (75) 3624-2370.