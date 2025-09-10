Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mutirão oferta 300 vagas para implantação gratuita de DIU e outros métodos anticoncepcionais

Vagas serão distribuídas entre serviços e consultas para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:07

Serviçoes serão ofertados
Serviçoes serão ofertados Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Ambulatório de Saúde da Mulher ofertará 300 vagas para serviços gratuitos voltados a mulheres em Feira de Santana, no centro norte da Bahia, no próximo sábado (13). As pacientes terão acesso a inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), aplicação de anticoncepcionais injetáveis e orientações sobre o implante anticonceptivo de longa duração (Implanon).

A unidade fica no bairro Jardim Cruzeiro, das 7h às 17h. As vagas serão distribuídas entre serviços e consultas para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que residem na cidade.

O mutirão ainda conta com outros serviços de saúde, como consultas ginecológicas e psiquiátricas, encaminhamento para cirurgias e outros serviços especializados.

Para agendar, é necessário ir até o ambulatório até esta quarta-feira (10). No dia do mutirão, será necessário apresentar RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (75) 3624-2370.

Leia mais

Imagem - Setembro Amarelo: saiba como identificar sinais de alerta para suicídio entre jovens

Setembro Amarelo: saiba como identificar sinais de alerta para suicídio entre jovens

Imagem - Prevenção fundamental: 5 hábitos para prevenir doenças no coração

Prevenção fundamental: 5 hábitos para prevenir doenças no coração

Mais recentes

Imagem - Invasão e violência psicológica: pastor é preso por ameaçar e perseguir ex-companheira na Bahia

Invasão e violência psicológica: pastor é preso por ameaçar e perseguir ex-companheira na Bahia
Imagem - Entenda lei que oferece descontos e perdão para dívidas do IPVA na Bahia

Entenda lei que oferece descontos e perdão para dívidas do IPVA na Bahia
Imagem - Chefe de cartório e filho são sequestrados e agredidos na RMS

Chefe de cartório e filho são sequestrados e agredidos na RMS

MAIS LIDAS

Imagem - Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador
01

Delegada da Polícia Civil é sequestrada e roubada em Salvador

Imagem - Capitão da PM é condenado à prisão por cobrar dinheiro e bebidas alcóolicas para liberar 'paredões'
02

Capitão da PM é condenado à prisão por cobrar dinheiro e bebidas alcóolicas para liberar 'paredões'

Imagem - Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado
03

Reajuste salarial dos servidores do estado é sancionado; saiba quem será contemplado

Imagem - Piracanjuba é multada em R$ 690 mil por embalagens semelhantes em produtos lácteos; veja quais
04

Piracanjuba é multada em R$ 690 mil por embalagens semelhantes em produtos lácteos; veja quais