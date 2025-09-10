FEIRA DE SANTANA

Mutirão oferta 300 vagas para implantação gratuita de DIU e outros métodos anticoncepcionais

Vagas serão distribuídas entre serviços e consultas para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS)

Millena Marques

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 09:07

Serviçoes serão ofertados Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Ambulatório de Saúde da Mulher ofertará 300 vagas para serviços gratuitos voltados a mulheres em Feira de Santana, no centro norte da Bahia, no próximo sábado (13). As pacientes terão acesso a inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU), aplicação de anticoncepcionais injetáveis e orientações sobre o implante anticonceptivo de longa duração (Implanon).

A unidade fica no bairro Jardim Cruzeiro, das 7h às 17h. As vagas serão distribuídas entre serviços e consultas para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que residem na cidade.

O mutirão ainda conta com outros serviços de saúde, como consultas ginecológicas e psiquiátricas, encaminhamento para cirurgias e outros serviços especializados.