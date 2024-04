ACIDENTE

Nadador é atingido na cabeça por barco de remo em Salvador

Segundo a vítima do acidente, o homem que conduzia o barco não prestou socorro

Da Redação

Publicado em 9 de abril de 2024 às 16:45

Nadador foi atingido na cabeça na área do píer Edifício Mansão Leonor Calmon Crédito: Arquivo Pessoal e Ponto de Vista Drones

Um nadador foi atingido na cabeça por um barco de remo, modelo Single Skiff, durante a manhã do último sábado (6) no píer Edifício Mansão Leonor Calmon, no Corredor da Vitória. Segundo Guilherme Tranchesi, vítima do acidente, o homem que conduzia o barco não prestou socorro.

Em conversa com o CORREIO, a vítima relatou que nadava na encosta do Corredor da Vitória, quando foi atingido na cabeça. Guilherme Tranchesi também disse que o condutor do barco remava de costas no momento do acidente. “Estava praticamente às cegas”, disse.

De acordo com o nadador, foram nove pontos na cabeça e uma lesão no crânio foi identificada na tomografia. “Perdi muito sangue enquanto estava no mar e a caminho da emergência. Ficarei afastado das minhas atividades profissionais por, no mínimo, 14 dias por recomendação médica. Estou medicado, em repouso e irei refazer a tomografia após 30 dias para reavaliar”, disse.

O nadador também contou que o remador é associado do Yacht Club da Bahia e já foi alertado, diversas vezes, por nadadores e banhistas do risco que ele assume de causar acidentes, por não ver onde está indo. A vítima registrou a ocorrência na delegacia e foi encaminhada ao IML para realizar o exame de corpo delito.

Procurado, o Yacht Clube da Bahia (YCB) esclareceu que o remador é um associado, mas não é remador da equipe do clube, ou seja, não estava treinando ou competindo pelo YCB. No momento do ocorrido, ele remava em frente à Praia da Gamboa, distante do clube, e não estava participando de nenhuma programação organizada ou promovida pelo clube, ocasião em que todas as medidas de segurança são tomadas.

Em nota, a Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA) repudiou o incidente. “É lamentável que uma situação como essa tenha ocorrido devido à negligência das normas de navegação estabelecidas pela Marinha do Brasil. A FBDA reitera a importância do cumprimento dessas normas para garantir a segurança de todos os praticantes de esportes aquáticos e banhistas.

A FBDA também informou que pediu às autoridades competentes que investiguem o incidente e tomem as medidas necessárias para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro.