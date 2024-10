MÚSICA

Nando Reis, Marina Sena, Vitão, Saulo e Luiz Caldas, e Diego Martins: fim de semana será agitado em Salvador

As programações acontecerão entre esta quinta-feira (17) e próximo domingo (20)

Alô Alô Bahia

Publicado em 17 de outubro de 2024 às 17:46

Final de semana de shows em Salvador Crédito: Divulgação

Nando Reis, Marina Sena, Vitão, Saulo e Luiz Caldas e Diego Martins são algumas das atrações confirmadas no fim de semana agitado em Salvador. As opções agradam a todos os gostos, inclusive com sugestões para toda a família, como o Salvador Boa Praça. Para quem adora um teatro, Heloísa Perissé e Marcelo Serrado também desembarcam na capital baiana para a estreia de uma peça. Imperdível, né? Confira nossas dicas:

Quinta-feira, 17 de outubro:

Marina Sena está entre atrações do Festival Sangue Novo Crédito: Reprodução I Redes Sociais

O Festival Sangue Novo acontece até domingo (20) no Trapiche Barnabé, celebrando seis anos de história, marcados pela valorização dos diversos estilos musicais da Bahia, com a presença de grandes artistas nacionais e atrações locais. Este ano, entre as atrações, estão nomes como Mariana Aydar, Maglore, Jotapê, Marina Sena, Banda Uó e Hiran. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Diego Martins traz show completo a Salvador Crédito: Divulgação

O ator, cantor e drag queen Diego Martins, conhecido nacionalmente pelo papel de Kelvin, na novela “Terra e Paixão”, na TV Globo, apresenta, a partir das 22h, seu Show Completo, na Pirâmide Salvador, no Rio Vermelho. O performer apresenta o espetáculo e seu novo single, “Cachorrada”. Além de músicas autorais, o artista ainda apresenta covers como “You and I”, de Lady Gaga, que ele cantou no X Factor Brasil, e um medley de canções do musical “Priscilla: A Rainha do Deserto”. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Alissa Sanders leva repertório de jazz, ao lado de Márcio Pereira, ao Solar Crédito: Divulgação

Para quem já está se aquecendo para o final de semana, o Solar Gastronomia apresenta, às 20h, show de Alissa Sanders. A norte-americana traz um repertório luxuoso de jazz, ao lado de Márcio Pereira. Enquanto curte as apresentações, o público pode desfrutar do cardápio da casa, assinado pela chef Andrea Nascimento, inclusive o menu de participação na Salvador Restaurant Week.

Sexta-feira, 18 de outubro:

Luiz Caldas e Saulo resgatam show especial Crédito: Reprodução

Após lotarem o espaço em 2023, Luiz Caldas e Saulo voltam à Concha Acústica do Teatro Castro Alves com o show acústico “Luiz Caldas & Saulo”, às 19h. Em formato intimista, o espetáculo é um encontro afinado de gerações da música da Bahia. Acompanhados apenas por suas vozes e violões, os artistas embalam o público com grandes clássicos do seu repertório, além de canções mais recentes e de outros artistas, como Timbalada, Adriana Calcanhotto e Caetano Veloso. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro e no Sympla.

Carlos Barros resgata músicas de Gal Costa Crédito: Divulgação

Uma das maiores intérpretes brasileiras, Gal Costa será homenageada com o show-tributo “Gal Hoje”, realizado pelo cantor Carlos Barros na sexta (18) e no sábado (19), no Teatro Gamboa Nova. O artista relembrará os sucessos do álbum “Hoje”, lançado em 2005, ao lado do pianista Sandro Andrade e do percussionista Ito Araújo. O espetáculo também contará com as participações de Vércio, Tito Bahiense, Sandrinha Simões, Iaponã e Claudia Cunha. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Bbanda RETR80 Crédito: Divulgação

Faustão e a banda RETR80 promovem uma noite especial para os amantes da música dos anos 80, a partir das 21h, na The Green House, no Rio Vermelho. A festa é um esquenta para a tradicional Festa PLOC, no final do mês, conhecida por resgatar clássicos da música mundial e nacional da época. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Dorea celebra aniversário de álbum “Grande Coisa” Crédito: Ligia Rizerio

Lançado em outubro de 2023 pelo selo internacional Ajabu, “Grande Coisa”, álbum de estreia de Dorea, completa um ano de vida com um show especial, às 19h, no Teatro Sesc Pelourinho. Com todas as canções compostas durante a pandemia, o álbum traz as histórias que o artista viveu, outras de que ouviu falar e principalmente as que criou. Na apresentação, Dorea relê as músicas do disco, além de mostrar novas composições e interpretar canções de artistas que admira, como Belchior. Ele terá no palco a participação da cantora Luiza Britto. Os ingressos podem ser adquiridos presencialmente no Sesc Pelourinho.

Tariq apresenta show “Tariq-cardia” Crédito: Matheus de Jesus

“Tariq-cardia” é o show que o cantor e ator Tariq apresenta no Foyer Carmen Miranda, no Teatro Sesc Casa do Comércio, a partir das 17h30. No palco, ele traz um repertório de versões para canções como “Homem com H”, de Ney Matogrosso, “Turn your lights down low”, de Bob Marley & The Wailers, e “Você”, de Tim Maia. Ele passeia ainda pelo gospel e blues, além de apresentar canções autorais. A entrada é gratuita.

Sábado, 19 de outubro:

Heloisa Perissé e Marcelo Serrado apresentam histórias de casais, com muito humor Crédito: Divulgação

Os atores Heloisa Perissé e Marcelo Serrado escolheram Salvador para estrearem o espetáculo “Comédia Avesso do Avesso”, no sábado (19) e domingo (20), no Teatro Isba Faresi, às 19h e 18h, respectivamente. No palco, eles apresentam seis histórias de supostos casais, contadas com muito humor e paixão. Os atores vivem personagens que farão uma passagem do tempo, desde o primeiro encontro de um casal, até a disputa de guarda de filhos, passando por uma terapia, uma suruba improvável e um karaokê no meio. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Salvador Boa Praça Crédito: Divulgação

A Praça Ana Lúcia Magalhães, na Pituba, recebe mais uma edição do Salvador Boa Praça no sábado (19) e domingo (20), das 11h às 19h. Com entrada gratuita, o evento reúne cultura, gastronomia e empreendedorismo, com atrações musicais e atividades para públicos de todas as idades. Entre as atrações estão Magary Lord, Alex Góes cantando Elton John e Faustão.

Illy retoma projeto de sucesso com convidados Crédito: Mariana Falcão

A cantora Illy volta a agitar a capital baiana com seu Samba Djanira. A apresentação acontece a partir das 16h20, no Museu de Arte Moderna da Bahia, e contará com a participação de convidados especiais, como Teresa Cristina e Ednei do Trombone. No repertório do show, estão sucessos de ícones como Batatinha, Riachão, Roberto Mendes, Arlindo Cruz, Conexão Negra, Gerasamba, Nossa Juventude e Xande de Pilares, além de canções eternizadas nas vozes de Clara Nunes, Péricles e Belo. O evento terá ainda show de Dom Chicla, com seu Samba de Dom. A entrada é gratuita.

Taian Paim, neto de Riachão, comanda Suco de Bahia Crédito: Divulgação

A 7ª edição do Suco de Bahia acontece às 19h, na Casa de Castro Alves, no Santo Antônio Além do Carmo. A festa tem como anfitrião Taian Paim, neto do imortal Riachão, que mostra que o talento para o samba está no DNA. O projeto, que começou na Cantina da Lua, agora chega em mais uma edição no novo local. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Banda Monarka leva Pop e Rock ao Carmo Crédito: Divulgação

O Pop Rock Além do Carmo chega à 2ª edição, no Santo Antônio Além do Carmo, com as bandas Monarka e Whiskyzitos, a partir das 17h. O evento acontece na Pousada Des Arts, com a bela vista da Baía de Todos-os-Santos. O repertório será recheado de sucessos do pop nacional e hits de bandas internacionais como U2 e Pearl Jam. Um destaque desta edição será o “Drink Sunset Des Arts”, com uma carta de drinks especial assinada pela mixologista Isadinha.

Evento Comer, Beber e Pintar volta à Vila San Luigi Crédito: Pedro Mascarenhas

Unindo arte, bons drinks e muita troca de experiências, a influenciadora Alice Brandão e Vithória Rocha, da Drink.iê, promovem mais uma edição do “Comer, Beber e Pintar”. O evento acontece a partir das 16h30, na Villa San Luigi, na Pituba, propondo duas horas de experiência sensorial e lúdica, combinando a arte da pintura em aquarela com uma saborosa experiência gastronômica. Durante o evento, os participantes terão a oportunidade de soltar a criatividade enquanto desfrutam de drink à vontade, aperitivos, e sobremesa e ainda concorrem a dois prêmios. Os ingressos estão à venda no Sympla.

Instituto Cultural Brasil-Alemanha Crédito: Screenshot

A Feira Artística Feminista, BaZá RoZê realiza mais uma edição no sábado (19) e domingo (20), das 13h às 20h, no Goethe Institut, no Corredor da Vitória, com entrada gratuita. O evento promove um encontro afetivo com brincadeiras sustentáveis, oficinas criativas e tecnológicas com atividades analógicas e virtuais do Portas Abertas, com o lançamento do Ateliê Aberto para artistas do RoZê, além de shows, como o da cantora Juliana Leite ao lado de Poliana Coelho, com uma homenagem aos “Chicos” César, Buarque e Science.

Domingo, 20 de outubro:

Nando Reis é atração da Concha Acústica, no domingo Crédito: Reprodução I Redes Sociais

Nando Reis desembarca em Salvador, celebrando o lançamento de seu álbum quádruplo “Uma Estrela Misteriosa”, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. “‘Uma Estrela Misteriosa’ é como um auto-retrato, uma antologia, um passeio pelo zoológico-cósmico que vai da memória ao sonho, da realidade à utopia. Eu às vezes eu, somado a todos que estão ao meu redor”, reflete o artista. Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Digital.

Vitão em show Crédito: Divulgação