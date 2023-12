Natal, música e solidariedade: orquestra leva alegria pelos corredores do Hospital Irmã Dulce

Orquestra pelos corredores da Osid. Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Em meio ao tratamento de tantas doenças, a música pode se tornar uma luz no fim do túnel para quem está internado no Hospital Irmã Dulce, em Salvador. Na manhã desta sexta-feira (22), os pacientes sentiram o espírito do Natal pelos corredores da unidade de saúde filantrópica.



A Orquestra ComPassos caminhou, dançou, divertiu crianças, adultos e idosos que estavam no hospital para cuidar da saúde. Pacientes, acompanhantes e funcionários das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) esqueceram um pouco da tensão do tratamento e sintonizaram com a frequência natalina.

Passando pelas unidades dealta complexidade em oncologia, centro de acolhimento à pessoa com deficiência, centro de geriatria, ambulatório e hospital da criança, o maestro do grupo, Raimundo Passos, de 59 anos, revelou que era a primeira vez da Orquestras ComPassos na Osid e que ele estava emocionado com cada rosto que viu sorrindo ao passar pelas alas.

"Estamos aqui pela primeira vez, tendo o prazer de levar a música para aqueles que não tem condições de chegar até ela. Foi emocionante, nossa orquestra está contente. É sentimento de gratidão, contribuindo um pouco para aqueles que estão precisando de paz no Natal", disse o músico, que está há 40 anos na área.

Orquestra pelos corredores do Hospital Irmã Dulce

Um dos maiores complexos de saúde 100% gratuito do Brasil, as Obras Sociais Irmã Dulce abriu as portas durante toda a semana para grupos que queriam levar alegria para aqueles que estão internados e vão passar o Natal na unidade de saúde.

Pacientes oncológicos, pessoas com deficiência e com deformidades craniofaciais, pessoas em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas, crianças e adolescentes em situação de risco social estão entre aqueles que estão no hospital para receber cuidados.

Entre eles, a filha de Jociana Moraes Coimbra, 40. Ela é mãe de Dandara de 4 anos, que não anda, não fala, não enxerga e se alimenta por gastrotomia.

A lavradora de Macaúbas, cidade a 682 km de Salvador, revelou que esse será o primeiro Natal que passará com a família e a filha, já que há três anos, o festejo natalino tem sido dentro do Hospital Irmã Dulce. Enquanto conversava com a equipe do CORREIO, a pequena Dandara estava em cirurgia.

"Eu fico feliz em ver a música circulando pelo hospital. Desde o nascimento dela, há quatro anos atrás, eu passo os natais aqui na Irmã Dulce, longe da minha família, apenas eu e ela. Então, a felicidade que eu estou agora, será a felicidade de outras mães que estão acompanhados seus filhos", comentou.

Jociana Moraes Coimbra, mãe de paciente. Crédito: Brenda Viana / CORREIO

Com 3 milhões de pessoas acolhidas por ano, mais de 9 mil atendimentos mensais para tratamento do câncer em Salvador, além de 1,7 mil leitos, a Osid também tem pessoas que estão morando desde a época em que foram acolhidas pela própria Irmã Dulce.

Além dos veteranos acolhidos, há também profissionais que trabalham há mais de 30 anos na unidade de saúde, como é o caso de Jorlane Soares Sefarim, Assistente Social na obra. Para ela, a sensação de poder trabalhar nas obras tem um grande diferencial, principalmente espiritual.

"Você sente que ela [Irmã Dulce] está na sua frente. A vida inteira trabalhei, sempre me colocando no lugar do outro, assim como ela fez até a morte. Nos 30 anos, eu nunca me arrependi de trabalhar aqui, ainda mais em época de Natal, onde alguns já passam os festejos aqui há muitos anos e viraram uma família".

Jorlane Soares Sefarim, assistente social da Osid. Crédito: Brenda Viana / CORREIO

Outro número que chama a atenção é a quantidade de internamentos por ano, cerca de 49 mil pessoas. Pacientes não só de Salvador, mas também que saem do interior para receber os cuidados.

Doações

As obras Sociais Irmã Dulce acabam de lançar a nova campanha do programa Sócio-Protetor, uma das mais importantes fontes de recursos para a manutenção da Osid.

A instituição espera alcançar a marca de 50 mil doadores regulares para as Obras, através do programa criado ainda em 1994, e que perdura até os dias atuais com 18 mil sócio-protetores no Brasil e também no exterior.

Para aqueles que querem ser Sócio-Protetor, basta acessar o site doe.irmadulce.org.br, e fazer o cadastro. A doação é mensal, podendo pagar a partir de R$ 10.