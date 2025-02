IGREJA DE OURO

Noiva que se casaria em igreja que desabou no Pelourinho desabafa, mas irrita web: 'Gastei R$ 15 mil'

Casamento seria realizado em um mês; igreja diz que noivos serão reembolsados

Maysa Polcri

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 13:54

Vídeo foi apagado após as críticas Crédito: Reprodução e Defesa Civil de Salvador

A brasiliense Maria Antonietta, que mora nas Filipinas, país asiático, compartilhou um relato nas redes sociais em que conta que estava com casamento marcado para acontecer na Igreja de São Francisco de Assis, em Salvador. A celebração seria realizada em um mês, mas parte do teto do templo desabou na quarta-feira (5), matando uma turista de São Paulo. A noiva foi criticada após a postagem e apagou o vídeo publicado no TikTok. >

Maria Antonietta contou que pagou R$ 15 mil apenas para reservar a igreja para o casamento. "Eu me encontro num mix de sentimentos ruins. Para mim, não era só uma igreja. Eu sou de Brasília, mas moro nas Filipinas, e ia casar em Salvador exclusivamente por causa dessa igreja. Desde que eu me conheço por gente, quero me casar nela", disse no vídeo pulicado na quinta-feira (6). >

"Sabe quanto é o aluguel para casar lá? É R$ 15 mil. E isso nem inclui o padre. É uma burocracia, são várias coisas. É total falta de responsabilidade não ter preservação", completou a jovem. >

Maria Antonietta recebeu críticas por não ter se solidarizado com a vítima fatal do desabamento, Giulia Panchoni Righetto. A turista de 26 anos, natural de São Paulo, admirava o teto da igreja quando foi atingida pelos escombros e morreu. >

"Ela não se preocupou com as vítimas, só pensou no casamento e no dinheiro que investiu", comentou uma pessoa. "Enquanto uma família chora pela perda, você está aí preocupada porque não vai poder casar lá", emendou outro internauta. O vídeo foi apagado após as críticas. >

Três casamentos estavam marcados para acontecer na Igreja de São Francisco de Assis neste ano, de acordo com o frei Lorrane Clementino. Ele confirmou que os noivos serão reembolsados. >

Para José Dirson Argolo, que é artista plástico, professor e reparador com mais de 40 anos de experiência, o restauração do teto deve levar pelo menos cinco anos e custar mais de R$ 10 milhões.>

Desabamento

O desabamento de parte do teto do templo aconteceu entre 14h30 e 15h, na quarta-feira (5), deixando uma pessoa morta e outras cinco feridas. A igreja era aberta para visitação e interesse de muitos turistas. A entrada custa R$ 10. Segundo guias que estavam no local, no momento do acidente, houve um estrondo que assustou quem passava pela região.>

Ao todo, seis pessoas foram feridas. Uma delas, a turista paulista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, morreu no local. A informação inicial é a de que Giulia estava na igreja com três amigos e foi um deles que acabou reconhecendo o corpo da vítima. A Polícia Federal não descar a hipótese de homicídio. >

Problema antigo

Os danos estrturais de uma das igrejas mais visitades de Salvador não são novidade. Em setembro de 2021, o Iphan foi condenado a realizar obras de recuperação, conservação e manutenção da Igreja e Convento de São Francisco, no Centro Histórico de Salvador. A autarquia federal se tornou ré de ação após a Comunidade Franciscana da Bahia, dona do imóvel, alegar não ter recursos para realizar obras emergenciais.>