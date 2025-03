VOCÊ É UM DELES?

Nome sujo: 1,2 milhão de baianos estão endividados e não sabem

Veja se você faz parte dos inadimplentes e saiba como negociar sua dívida

De acordo com informações da empresa, esses consumidores nunca consultaram o CPF ou CNPJ no aplicativo ou site da Serasa e, portanto, desconhecem que há um total de 14.555.595 milhões de ofertas de dívidas para serem negociadas e pagas com vantagens e benefícios especiais, como os altos descontos, pagamento via Pix para baixa da negativação instantânea e a atualização do Score em tempo real. As ofertas desconhecidas do Feirão de negociações estão disponibilizadas por empresas de diversos segmentos, como bancos, cartões de crédito, securitizadoras (empresas que compram dívidas), universidades, lojas, supermercados, companhias de telefone e internet, energia, água e outros serviços essenciais. >