EVENTO

Nova diretoria do Instituto de Auditores Fiscal da Bahia toma posse em Salvador

O auditor fiscal Marcos Carneiro foi reconduzido à presidência do IAF Sindical para o triênio 2025/2027

A nova diretoria do Instituto de Auditores Fiscais da Bahia (IAF Sindical) tomou posse nesta segunda-feira (27), durante evento realizado em Salvador. Criado em 2006, o IAF Sindical busca defender os direitos da categoria no estado.>

Em seu discurso de posse, Marcos Carneiro afirmou que o novo ciclo é de "entusiasmo e comprometimento". "É uma honra e privilégio assumir novamente esta diretoria, em conjunto com os estimados colegas que integram a governança do IAF Sindical, que continua sendo a única entidade do estado que genuinamente representa e defende os interesses e prerrogativas da categoria".", afirmou. >

A cerimônia também destacou as conquistas dos mandatos anteriores (2019-2024), como a participação ativa na discussão da Reforma Tributária, a instituição do Dia do Auditor Fiscal na Bahia e a execução de um projeto na área de Educação Fiscal, que continuarão no próximo triênio. Marcos Carneiro acrescentou: "Estamos orgulhosos dos avanços marcantes que vivenciamos. Somos reconhecidos como um corpo organizado e vital para o estado. Nosso reconhecimento se faz presente tanto na sociedade regional quanto na nacional".>