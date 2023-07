Nova escola em Santa Cruz tem aulas suspensas por insegurança

Com a suspensão das atividades, 136 alunos ficaram sem aula. Crédito: Reprodução/Google Street View

Policiais militares e suspeitos trocaram tiros perto da Escola Municipal Santo André, na Rua 26 de abril, no bairro de Santa Cruz, durante esta terça-feira (11). Segundo a Polícia Militar (PM), por volta das 15h, agentes da 40ª Companhia Independente (CIPM) faziam rondas na Rua do Babaçu, no Nordeste de Amaralina, "quando visualizaram um grupo de homens armados que, ao notar a presença dos PMs, efetuaram disparos de arma de fogo, sendo necessário o revide".

Ainda de acordo com a corporação, não havia registro de feridos até o início da noite. A ocorrência foi registrada na 28ª Delegacia Territorial (DT), em Salvador.

Procurada pela reportagem, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou que, "em decorrência da sensação de insegurança no bairro", a escola suspendeu as atividades no período. Com a medida, 136 alunos ficaram sem aula.

Segundo caso em dois dias

Esse foi o segundo registro, em dois dias, de disparos de armas de fogo próximo a escolas localizadas no Complexo do Nordeste de Amaralina — formado, além de Nordeste e Santa Cruz, pelos bairros da Chapada do Rio Vermelho e Vale das Pedrinhas.

Na segunda-feira (10), um tiro atravessou a janela da Escola Municipal São Pedro Nolasco, em Santa Cruz, e foi parar numa das panelas em que estava sendo preparada a merenda das turmas vespertinas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.