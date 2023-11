Nova ligação reduz em 60% o tempo de deslocamento entre Paralela e Av. Tancredo Neves

Quem trafega entre as Avenidas Luís Viana Filho (Paralela) e a Tancredo Neves deve passar menos tempo no trânsito. É que foi inaugurada na manhã desta quinta-feira uma via que promete agilizar o trajeto entre as duas avenidas. O pontilhão da Rua Marcos Freire, que fica em frente a loja Tend Tudo, facilita que os motoristas que saiam do Centro Médico Iguatemi retornem à Paralela sem precisar contornar o Salvador Shopping. A expectativa é que a ligação reduza em 60% o tempo de deslocamento entre as duas vias.