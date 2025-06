EM MOVIMENTO

Nova rede de academia que aposta em estrutura de padrão internacional chega a Salvador; saiba mais

Primeira unidade da marca nas regiões Norte e Nordeste reúne musculação de alta performance, nutrição funcional, suplementação e lifestyle

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de junho de 2025 às 12:57

Salvador passa a contar, a partir dssa sexta-feira (6), com uma nova academia de padrão internacional. Trata-se da Overall Gym, que chega à capital baiana com um investimento de R$ 5 milhões e a proposta 360° — conceito que reúne musculação de alta performance, alimentação funcional, suplementação esportiva e atendimento especializado em um único espaço. Instalada na sobreloja do Flat Bahia Suítes, no bairro Jardim Armação, a unidade marca a estreia da rede nas regiões Norte e Nordeste. >

Fundada em 2016, a Overall já possui unidades em cidades como Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR) e Balneário Camboriú (SC), e foi uma das pioneiras no Brasil a adotar o modelo americano de academias de alta performance. A nova unidade conta com equipamentos das marcas internacionais Hammer Strength, Cybex e a linha New Tech, homologada pelo campeonato Mr. Olympia, o mais prestigiado do fisiculturismo mundial. A estrutura também oferece recepção premium com manobrista, vestiários climatizados, salas para nutrição e fisioterapia (sob agendamento), além de uma loja oficial da marca e cantina funcional com refeições balanceadas.>

“A Overall não é uma academia comum. É um centro de performance e estilo de vida. Trouxemos para Salvador uma estrutura de referência internacional, com tudo o que o aluno precisa para evoluir com saúde e resultado. É uma cultura de excelência que a gente vive todos os dias”, afirma Pedro Rubini, sócio-administrador da unidade. O empreendimento é operado pelos empresários Pedro Rubini, Samantha Rubini Ramos (nutricionista) e Fernando Henrique Junqueira Mendonça, do setor de transportes. O projeto arquitetônico é assinado por Rafael Cordeiro, designer especializado em espaços fitness, que aposta na combinação entre identidade visual forte, funcionalidade e sofisticação.>

A proposta atende desde alunos iniciantes até atletas profissionais em busca de performance. Os treinos são individuais ou acompanhados por profissionais da área. A chegada da Overall ocorre em um momento crítico no cenário da saúde pública. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 1,8 bilhão de pessoas no mundo não atinge o mínimo de atividade física recomendado. O sedentarismo é associado a doenças como depressão, diabetes e hipertensão, e está ligado a até 5 milhões de mortes evitáveis por ano.>

No Brasil, uma pesquisa recente da Ipsos (2024) aponta que 52% da população vê a saúde mental como principal desafio de saúde pública, à frente do câncer e das doenças cardíacas. Já em Salvador, levantamento do Movimento Salvador Meu Amor (ASMSBA) revelou que o Índice de Saúde e Bem-estar da população é de apenas 42,10 pontos, em uma escala de 0 a 100.>

A abertura oficial da unidade acontece nessa sexta-feira (6), com uma programação que inclui treinos especiais gratuitos, das 6h às 9h e das 11h às 14h, e um coquetel de lançamento, das 18h às 22h30, com convidados e parceiros. As pré-inscrições estão abertas no site oficial.>

Entre os diferenciais do modelo 360° oferecido pela academia, estão:>