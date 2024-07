HABITAÇÃO

Novo condomínio terá bosque privativo e fachada ventilada em Salvador

Grupo Prima apresentou as novidades do Villaggio Jardins

Gil Santos

Publicado em 3 de julho de 2024 às 16:51

CEO Rubén apresenta as novidades do projeto Crédito: Divulgação

Um novo empreendimento de alto padrão será construído em Salvador. O Villaggio Jardins será o primeiro home resort do Grupo Prima na cidade, terá 3 e 4 suítes e área de 113,30m² e 142,81m². O investimento será de R$ 450 milhões, as obras estão previstas para começar em 2025 e a previsão de entrega é para 2028. Serão duas torres no bairro Cidade Jardim, na rua Leonor Calmon, em um terreno de 7.740 m². A expectativa é gerar cerca de 600 empregos diretos.

Os executivos do grupo apresentaram os detalhes do empreendimento durante um almoço no Hotel Fasano, nesta quarta-feira (3). Serão quatro opções de planta e todos os imóveis terão varanda gourmet e espaçosos living. A fachada será ventilada em porcelanato, que oferece mais conforto térmico e durabilidade ao edifício, e as bombas, reservatório de água, sistema de câmeras e sistema elétrico terão monitoramento técnico, que avisa se surgirem falhas.

O CEO do Grupo Prima, Rubén Escartin, explicou que a construção terá impactos diretos e indiretos no bairro, disse que outros imóveis da região já estão sendo valorizados por conta do anúncio da construção e que o empreendimento desenvolverá projetos sociais da região.

"Os clientes que temos sempre reconhecem a mesma situação, que se valorizam muitos os imóveis que eles compram com a Prima. Temos projetos diferentes e que tem o valor agregado da sustentabilidade. São fácies de vender para os corretores, porque é um diferencial a competência, e os imóveis se valorizam com o tempo", explicou.

A empresa afirma que investiu cerca de 6% a mais no valor final do empreendimento em tecnologia e materiais de qualidade superior e em melhorias de sistemas. A preocupação com a ecoeficiente e com a sustentabilidade garantiram ao Villaggio Jardins a certificação Edge - Excellence in Design for Greater Efficiencies - e IPTU Verde.

Segundo o grupo, o retorno desse investimento é percebido depois que o prédio é habitado, através do baixo custo de manutenção das construções, por meio da valorização do imóvel, pelos descontos em taxas e impostos e pela redução nas contas de consumo e manutenção do condomínio.

Infraestrutura

Um dos destaques do condomínio é a área de lazer. O bosque privativo, por exemplo, tem mais de 1.600m² e conta com uma trilha ecológica. O diretor Comercial e Marketing do Grupo Prima, Christiano Polillo, explica que a pandemia alterou hábitos dos consumidores e que o mercado imobiliário também foi impactado por essas mudanças.

"Antes, as pessoas tinha grandes apartamentos, mas não necessariamente com grandes áreas comuns. Hoje, as áreas de convívio passam a ser tão importantes quanto o apartamento em si. A Prima sempre busca trazer empreendimentos em grandes terrenos, porque proporciona muita infraestrutura. Os centros urbanos têm a dificuldade da mobilidade e da segurança, por isso, ter tudo no condomínio, dentro de casa e com segurança é importante", explicou.

O Villaggio Jardins oferece playground, complexo de piscinas, salão de jogos, ginásio poliesportivo coberto, quadra externa para esportes de areia, bicicletário, academia com mais de 300m2 e equipamentos de última geração, salão de eventos com camarim, área coworking, estúdio musical, sky lounge com espaço gourmet e piscina aquecida, car wash e espaço para mini-market.

Além disso, o condomínio conta com painéis fotovoltaicos para geração de energia, sensores de presença e iluminação em LED nas áreas comuns, estações para carregamento de veículos elétricos, bacias sanitárias com duplo acionamento, medição de água e gás individualizados, torneiras com dispositivos economizadores nas áreas comuns e bicicletário.

O local também terá um plano de redução de resíduos. O objetivo é alcança o máximo de eficiência com o mínimo de desperdício. Já a rua onde fica o condomínio passará por intervenções urbanas, como a instalação de piso compartilhado e paisagismo.