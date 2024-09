SUBIU O PREÇO

Novo reajuste deve aumentar gás de cozinha em R$7 na Bahia, diz sindicato

Reajuste começa a valer a partir desta quarta-feira (04)

Publicado em 2 de setembro de 2024 às 16:31

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), gás de cozinha Crédito: Shutterstock

Os baianos terão que preparar o bolso para mais um aumento. Nesta segunda-feira (02), o Sindicato dos Revendedores de Gás do Estado da Bahia (Sinrevgas) anunciou um reajuste no valor do gás de cozinha, o gás liquefeito de petróleo (GLP). O impacto é de cerca de R$7 no preço do botijão.

A medida passa a valer a partir desta quarta-feira (04). O novo aumento acontece em todo território nacional, devido ao repasse dos custos operacionais das distribuidoras, segundo o Sinrevgas.

"Esse reajuste acontecerá em todo o território nacional, aqui no nosso estado terá um um impacto de aproximadamente R$7,00 em cima nos preços já praticados", disse o informe do sindicato.

Apesar do aumento, a Acelen, empresa de energia responsável pela Refinaria de Mataripe, informou que houve redução do GLP de 2,8% para as distribuidoras, desde o domingo (1º).

"Os preços dos produtos seguem critérios de mercado, considerando variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo. A empresa ressalta que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com as práticas internacionais de mercado", disse em nota.

Mais um aumento

Desde o dia 1º de agosto, os baianos já estavam pagando mais caro pelo gás de cozinha. A Acelen, empresa de energia proprietária da Refinaria de Mataripe, anunciou um reajuste de 10,16% para as distribuidoras em cima do GLP. Para o consumidor, a nova tarifa foi somada ao reajuste anterior e aumentou quase R$ 7 no valor do botijão.

De acordo com o Sinrevgas, o reajuste representava cerca de R$ 4,60 a mais no gás. Mas este já era o segundo reajuste em menos de dois meses. Na primeira alteração, o valor de R$ 2,39 foi absorvido pela rede de revendedores e o valor do gás não foi repassado para o consumidor.