DOCUMENTAÇÃO

Novo RG é emitido em mais seis postos no interior da Bahia

Procedimento implica na suspensão da emissão do antigo RG nas unidades no período de 9 a 11 de setembro

A partir desta quinta-feira (12), a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) chega a mais seis postos SAC no interior da Bahia. A ampliação no interior segue agora para os postos SAC Alagoinhas, Brumado, Guanambi, Jacobina, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim.