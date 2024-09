VIA EXPRESSA

Do Porto até a Rótula: problema de acesso em área portuária provoca fila de caminhões de 6km

Do Porto de Salvador, no Comércio, até a Rótula do Abacaxi, já nas imediações da BR-324, uma fila quilométrica de caminhões de carga se estabeleceu desde o início desta quinta-feira (19). Centenas de caminhões estão parados por conta de um problema no novo sistema de acesso do Porto, onde o problema começa. De acordo com profissionais ouvidos pela reportagem, as primeiras falhas começaram a ser registradas ainda durante a quarta-feira (18).