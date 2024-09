ATENÇÃO

Porto da Barra, Itapuã e Bonfim: veja as praias impróprias para banho em Salvador

Ao todo, 19 locais compõem a lista de alerta

Da Redação

Publicado em 15 de setembro de 2024 às 08:45

Banhistas no Porto da Barra Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

A previsão de chuva é baixa para Salvador neste domingo (15), mas quem pretende passar o dia na praia precisa tomar cuidado. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) divulgou o Boletim de Balneabilidade, que avalia a qualidade das águas das praias de Salvador e do litoral do estado, e 19 locais da capital aparecem na lista.

O levantamento é realizado com base na análise da presença da bactéria Escherichia coli (E. coli), que serve como indicador microbiológico de contaminação fecal. As praias também podem ser classificadas como impróprias em casos de circunstâncias adversas, como derramamento de óleo, extravasamento de esgoto ou surtos de doenças transmitidas pela água.

O banho de mar em praias impróprias pode acarretar riscos à saúde, especialmente em períodos de chuva, quando há maior arraste de detritos e resíduos pelas galerias pluviais.

Confira a lista das praias impróprias em Salvador

• São Tomé de Paripe: Em frente à Casa Vila Maria, ao lado da rampa de acesso à praia.

• Penha: Em frente à Barraca do Valença.

• Bogari: Em frente ao Colégio da PM (antigo Colégio João Florêncio Gomes).

• Bonfim: Ao lado da quadra de esportes, em frente à rampa de acesso à praia.

• Pedra Furada: Atrás do Hospital Sagrada Família, em frente à ladeira de acesso à praia.

• Roma: Rua Prof. Roberto Correia, próximo ao fundo do Hospital São Jorge.

• Canta Galo: Atrás das antigas instalações da FIB, junto à rede coletora de esgotos do Bahia Azul.

• Marina Contorno: Na Av. Contorno, entre a Marina e o Restaurante do Amado.

• Porto da Barra: Av. Sete de Setembro, em frente à Rua César Zama, junto à escada de acesso à praia.

• Farol da Barra: Em frente às escadas de acesso à praia, na Rua Dias d’Ávila.

• Santa Maria: Em frente ao Mar Azul Hotel, próximo ao Hospital Espanhol.

• Rio Vermelho: Em frente à Rua Bartolomeu de Gusmão. Próximo à escada de acesso à praia. Ao lado da Rua Morro da Paciência.

• Rio Vermelho: Próximo à escada de acesso à praia, em frente à igreja Nossa Senhora de Santana.

• Buracão: Em frente às escadarias de acesso à praia.

• Amaralina: No fundo da Escola Cupertino de Lacerda, próximo ao painel de Bel Borba.

• Boca do Rio: Em frente ao posto Salva Vidas.

• Corsário: Em frente ao posto Salva Vidas.

• Patamares: Em frente ao posto Salva Vidas, próximo ao Coliseu do Forró e Caranguejo de Sergipe.

• Itapuã: Em frente à Sereia de Itapuã.

Para acompanhar as condições das praias no restante do estado, acesse o site do Inema ou baixe o aplicativo “Vai Dar Praia”, disponível para Android e iOS. O app permite aos banhistas verificarem, em tempo real, as informações sobre a qualidade da água.

Previsão do tempo

Neste domingo, a cobertura de nuvens será maior e as chuvas poderão ocorrer de forma mais presente no Recôncavo e no Baixo Sul. Essas regiões devem receber pancadas de chuva ao longo do dia, intercaladas com períodos de sol. Nas demais áreas do estado, o tempo seguirá firme, com céu limpo e poucas nuvens.