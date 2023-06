Novos bairros e CEPs em Salvador são atualizados

Com a criação do bairro de Saramandaia, originado de uma parte de Pernambués, 125 logradouros e trechos passaram ao novo bairro e sofreram alteração de CEP.



A alteração é resultado de uma atualização do Sistema de Diretório Nacional de Endereços (DNE) de Salvador, por parte dos Correios. Para o novo bairro, foi criada uma nova faixa de CEP: 41099-000 a 41099-999.



Além disso, os CEPs de logradouros que pertenciam a Novo Marotinho passaram a integrar o bairro Jardim Nova Esperança. Também houve alteração de CEPs de logradouros que pertenciam ao bairro de Praia Grande e que passaram a integrar o bairro de Rio Sena.