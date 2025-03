TURISMO

Novos voos internacionais partirão de Salvador em abril e junho

Roteiros envolvem Argentina e Espanha

A partir de abril, Salvador passará a ser conectada diretamente à Argentina, com o primeiro voo da Sky Airline, que fará a rota Buenos Aires-Salvador duas vezes por semana. Ainda nesta quinta-feira (27) foi anunciada também uma quarta frequência semanal do voo Madri-Salvador , que será operado pela Air Europa, a partir de junho.>

As informações foram divulgadas pelo governo do estado durante um evento no Hotel Wish, no bairro do Campo Grande, em Salvador.>