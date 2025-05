MANCHA DE DENDÊ

Número de turistas estrangeiros na Bahia cresce 60%; saiba qual país envia mais visitantes

Turistas são atraídos pelas praias paradisíacas, riqueza cultural, patrimônio histórico e gastronomia inconfundível

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de maio de 2025 às 13:21

Patrimônio histórico e cultural estão entre os atrativos para os turistas internacionais

A Bahia é um dos estados brasileiros mais procurados pelo turista internacional. De janeiro a abril deste ano, por exemplo, o estado recebeu 83.914 turistas estrangeiros, um crescimento de 61,4% em relação ao mesmo período de 2024. O resultado supera inclusive a média nacional, que registrou aumento de 51% no número de visitantes internacionais no primeiro quadrimestre. Os dados são da Embratur, da Polícia Federal e do Ministério do Turismo, disponíveis no Portal de Dados da Agência. >

A Argentina lidera o ranking de emissões para o estado, com mais de 39 mil turistas desembarcando em solo baiano nos primeiros quatro meses do ano. Portugal, Uruguai e França também figuram entre os principais emissores. Entre os atrativos que fazem do estado um destino cobiçado destacam-se as praias paradisíacas, uma rica cultura, história e gastronomia inconfundível, a Bahia segue encantando visitantes de diferentes partes do mundo. >

O desempenho baiano acompanha o forte avanço do turismo internacional no Brasil, que recebeu 4.425.888 turistas estrangeiros no mesmo período, o melhor resultado para um primeiro quadrimestre. O número já representa 64% da meta anual de 6,9 milhões de visitantes estabelecida pelo Plano Nacional de Turismo (PNT).>

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o atual momento reflete a nova imagem do Brasil no exterior. “Vivemos um novo ciclo, com a retomada da credibilidade internacional como país democrático e comprometido com o futuro do planeta. Esse cenário tem atraído cada vez mais visitantes e é um convite para continuarmos investindo em hospitalidade e promoção internacional. A Bahia, com sua identidade única e calor humano, segue como uma das principais portas de entrada para quem quer descobrir o melhor do nosso país”, afirma.>