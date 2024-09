INDEPENDÊNCIA

‘O povo soteropolitano é independente. Não aceita ser mandado’, diz Bruno Reis no 7 de Setembro

Desfile da Independência foi marcado pela corrida eleitoral ao Palácio Thomé de Souza

Publicado em 7 de setembro de 2024 às 15:44

Ana Paula e Bruno Reis assistem ao desfile no Campo Grande Crédito: Divulgação

O desfile do 7 de Setembro foi marcado por reverências a luta pela Independência, mas também pela corrida eleitoral ao Palácio Thomé de Souza. O prefeito e candidato à reeleição Bruno Reis (União Brasil) participou da cerimônia de hasteamento das bandeiras de Salvador, da Bahia e do Brasil, e acompanhou o desfile com representantes das Forças Armadas e de entidades civis, no Campo Grande. A vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) também esteve presente.

Bruno Reis destacou o caráter independente do povo soteropolitano, lembrou das lutas na Bahia e em Salvador pela expulsão dos portugueses e a importância desses eventos para a garantia da soberania do Brasil. Questionado sobre o processo eleitoral, o prefeito afirmou que a população soteropolitana vai escolher de forma livre e autônoma, sem interferência de quem quer que seja, quem é o melhor para governar a cidade.

“O povo me conhece. Não sou candidato pela primeira vez. Já tenho quatro anos como prefeito. Sou uma pessoa que veio de baixo e lutou muito para chegar aqui. As pessoas viram meu jeito de governar. Foram quatro anos nas ruas, governando para quem mais precisa, para as pessoas mais pobres”, afirmou o candidato do União Brasil, da coligação “O Trabalho Não Para”.

Ele também afirmou que manteve uma boa relação com as diferentes instâncias de governo, lembrou que durante o mandato comandou a cidade com dois presidentes e dois governadores diferentes, e a capital baiana avançou. Ele comentou ainda sobre a importância do 7 de Setembro.

“Hoje é 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. Uma data extremamente importante da nossa história. E se tem uma coisa que o povo soteropolitano é, é independente. Não aceita ser mandado por ninguém. Um povo que tem história, que foi responsável pela expulsão definitiva dos portugueses do Brasil não aceita ser subserviente a quem quer que seja”, ressaltou o prefeito.