“O programa mais arrojado de toda a história”, diz Bruno Reis sobre medidas de incentivos ao Centro Histórico

Bruno Reis encaminha à Câmara projeto com novo PPI, mudança no ITIV e incentivos fiscais

Salvador vai oferecer crédito tributário de 50% do valor de imóveis no Centro Histórico

Entre as medidas de incentivo está a isenção de dois impostos para quem adquirir imóveis no Centro Histórico de Salvador. São eles o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD).

“Pela primeira vez nós vamos ressarcir parte do investimento da aquisição, com créditos tributários correspondentes a 50% do valor dos imóveis comprados no Centro Histórico”, explicou Bruno Reis. “O que estamos fazendo pelo Centro se soma a uma série de investimentos que estão sendo feitos em equipamentos na região”, completou o gestor. Entre as obras está a requalificação do Mercado Modelo, que deverá ser entregue ainda neste ano.