O que é afrofuturismo e por que esse debate importa?

A conexão entre ancestralidade e presente para criar soluções assertivas para o futuro. Levando em consideração, é claro, as tradições africanas. Assim pode-se resumir o conceito de afrofuturismo, mas essa é só a ponta do iceberg. A mistura entre passado e atualidade impulsiona negócios e dá lucro, no entanto, ainda esbarra na falta de conhecimento das grandes marcas.



“Afrofuturismo é pensar o futuro a partir da perspectiva afro. Em geral, pensar sobre o futuro costuma ser voltado aos grandes centros de pesquisa da Europa e Estados Unidos. Então, nosso objetivo é inovar tendo como base as nossas perspectivas”, afirma Paulo Rogério Nunes, cofundador do hub de inovação Vale do Dendê.