PASSAGEIROS FORAM BALEADOS

'O tiroteio foi muito intenso': passageira relata pânico durante assalto a ônibus no Lobato

Ação aconteceu na noite de terça-feira (13), na região do Lobato



Gil Santos

Da Redação

Publicado em 14 de agosto de 2024 às 10:28

Porta do ônibus foi atingida por disparo Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O desespero tomou conta dos passageiros que estavam no ônibus da linha 1318, que faz o trajeto Estação Pirajá/Plataforma, vítimas de um assalto na noite de terça-feira (13). Eles tiveram que se jogar no chão para escapar do tiroteio entre policiais e os assaltantes.

A diarista Jocélia de Souza, 48 anos, foi uma das pessoas que passou momentos de tensão durante o assalto, que aconteceu por volta das 21h, no Lobato. Ela conta que os dois suspeitos entraram no veículo quando dois passageiros desceram, logo no primeiro ponto do itinerário.

Um deles estava com uma faca e o outro, com um revólver. A dupla recolheu os pertences de 15 passageiros. "Percebi a ação deles. Sentei em cima do meu celular para não levarem, e eles pegaram a minha bolsa", conta a diarista.

Policiais em viaturas descaracterizadas já monitoravam a região devido às ocorrências de roubo, por isso, quando viram os suspeitos entrando no ônibus, resolveram acompanhar a viagem do ônibus em dois carros. Quando os suspeitos desceram, os policiais interviram, começando o tiroteio.

"O tiroteio foi muito intenso, eu me joguei no chão, tinha muita gente se jogando no chão também", lembra Jocélia. Com os tiros, dois passageiros que estavam com uma criança no fundo do coletivo foram atingidos nos ombros. Eles foram socorridos para o hospital pelos policiais.