HOMENAGEM

‘O verdadeiro espírita’, diz Divaldo Franco sobre André Luiz Peixinho

O médium e líder espírita Divaldo Franco comentou sobre a morte do médico e líder espírita André Luiz Peixinho. Ele falou que sentiu pela partida físico do amigo de tantos anos.

Divaldo revelou ainda que André sofreu uma parada cardíaca quando participava de atividades da Federação Espírita do Estado da Bahia (FEEB) e chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu.

Ele destacou a carreira dedicada como médico e professor na Universidade Federal da Bahia (Ufba), onde criou a disciplina Medicina e Espiritualidade e sua dedicação aos estudos. “André não se limitou ao conhecimento da medicina, fez pós-graduação, fez psicologia, fez filosofia e em todas as disciplinas foi um excelente aluno e um excelente mestre”, comentou.

Para Divaldo, no entanto, o comportamento de André com o próximo tinha ainda mais relevância. “O que o mais me fascinava era o seu espírito de fraternidade, a maneira como se comportava em relação aos outros, o interesse em ensinar”, disse.