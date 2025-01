TECNOLOGIA

Ocyan e Senai Cimatec assinam termo de cooperação para projeto com a Petrobras

Iniciativa busca evitar alto custo do modelo tradicional

A Ocyan, empresa do setor de óleo e gás, assinou um termo de cooperação com a Petrobras para a segunda fase do desenvolvimento do projeto Robin, um robô de intervenção leve em poços de petróleo. A tecnologia, desenvolvida pela Petrobras com o Senai Cimatec, busca evitar o alto custo do modelo tradicional que utiliza sondas de perfuração, com diárias que podem ultrapassar US$ 400 mil, para atividades mais simples de intervenções leves, chamadas de light workover, como limpeza e desobstrução dos poços, trocas de válvulas e equipamentos da coluna de produção, além do monitoramento de sensores.