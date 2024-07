CULTURA

Oficina gratuita oferece estratégias para ensino de teatro acessível em Brotas neste sábado

Projeto contempla, ainda, a distribuição gratuita de 100 exemplares do livro para 100 escolas da rede pública da Bahia

Da Redação

Publicado em 11 de julho de 2024 às 19:53

Tica Raposo Crédito: Gabrielle Guido/Divulgação

A arte do teatro pode ser ensinada para todos. Por isso, a professora e pesquisadora surda Tica Raposo promove, neste sábado (13), uma oficina gratuita sobre estratégias para tornar as aulas de teatro mais acessíveis e inclusivas. Serão 50 vagas em duas turmas, uma das 9h às 11h, e outra das 14h às 16h30, na Instituição Joanna de Ângelis - Casa de Betânia, em Brotas, em Salvador. As inscrições são feitas via formulário.

A oficina vai abordar métodos descritos no livro "2 altos, a pró não ouviu! Reflexões e estratégias para aulas de teatro acessíveis", escrito pela própria Tica. O encontro é aberto a qualquer pessoa interessada no tema, mas é voltado especialmente para professores da rede pública de Salvador. O objetivo é capacitar os educadores para aplicar as estratégias de ensino inclusivo em suas aulas através da ludicidade.

"A aplicabilidade das estratégias acessíveis se estende e ultrapassa os muros das aulas de teatro. Toda disciplina pode ser beneficiada quando pensada na perspectiva de uma aula acessível. Aprendi a ler o mundo de outro jeito e agora quero ensinar aos meus camaradas. Na educação, dividindo é que se soma", defende Tica Raposo.

Livro gratuito

O projeto contempla, ainda, a distribuição gratuita de 100 exemplares do livro para 100 escolas da rede pública da Bahia. O pedido pode ser feito via formulário, onde cada gestor deve informar os dados da escola no cadastro.