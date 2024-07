VIAS PÚBLICAS

Oito bairros de Salvador terão trânsito alterado para eventos a partir desta sexta

Bairros afetados serão Pirajá, Jardim de Alah, Piatã, Roma, Engenho Velho da Federação, Doron, Uruguai e Patamares; confira mudanças

Da Redação

Publicado em 12 de julho de 2024 às 17:42

Barreiras da Transalvador Crédito: Bruno Concha/Secom

Nesta sexta (12), no sábado (13) e domingo (14), bairros de Salvador passarão por alteração no tráfego para a realização de eventos na cidade. Os bairros afetados serão Pirajá, Jardim de Alah, Piatã, Roma, Engenho Velho da Federação, Doron, Uruguai e Patamares.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) prestará apoio nos trechos afetados, organizando do fluxo de veículos nas imediações dos eventos. O acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço.

Confira onde o trânsito será alterado

Festa de Labatut – Nessa sexta-feira e sábado, haverá a instalação de uma Barreira Semifixa e de duas Barreiras Fixas, a partir das 12h, no bairro de Pirajá. E, a partir das 15h, serão instaladas Barreiras Móveis.

Já no domingo, a partir das 12h, serão instaladas sete barreiras móveis, duas barreiras fixas e uma barreira semifixa. Paralelamente, o trânsito será interditado progressivamente, em uma faixa, na Estrada do Cobre (saída da Igreja Batista Belém), Estrada de Plataforma, Estrada de Pirajá e na Praça General Labatut (chegada).

1ª Corrida Multmais – Alteração acontece entre os bairros de Jardim de Alah e Piatã, das 4h às 8h, com interdição na Via Célia Fontenelle, e das 5h às 8h, na Av. Octávio Mangabeira (sentido Itapuã, entre o IMEJA e o retorno após o SESC Piatã). No mesmo horário, os veículos em geral, provenientes da Pituba, sentido Itapuã, terão como opção de tráfego, o retorno em frente ao IMEJA da Boca do Rio, a Av. Octávio Mangabeira, Av. Simon Bolívar, Av. Prof. Manoel Ribeiro, Avenida Tancredo Neves, Avenida Luís Viana/Paralela e a Av. Orlando Gomes. A partir das 5h, ocorrerá a instalação de cinco Barreiras Móveis.

Procissão Congresso Eucarístico – Em virtude da Procissão que acontece no domingo, o trânsito no bairro Roma sofrerá algumas modificações. A partir das 9h haverá a interdição progressiva do tráfego de veículos, em uma faixa, na Praça Irmã Dulce (saída do Santuário Santa Dulce dos Pobres), Av. Dendezeiros do Bonfim, Rua dos Expedicionários, Rua Henrique Dias e na Praça Irmã Dulce (chegada no Santuário Santa Dulce dos Pobres). Já das 19h às 21h, o fluxo de veículos será interditado, na Rua do Passo / Rua Ribeiro dos Santos (entre a Escola Municipal Vivaldo da Costa Lima e o Comércio Amazonas Decorações).

3ª Caminhada Chicleteira – Por conta da Caminhada, no domingo, ocorrerão alterações no tráfego de veículos do Bairro Engenho Velho da Federação. O trânsito será interditado progressivamente, a partir das 13h, na faixa à direita, da Rua Apolinário de Santana (Saída próximo à Loja Brasilgás) e da Av. Cardeal da Silva (chegada na Farmácia Drogasil).

As Labaguetes – No domingo, o fluxo de veículos do bairro Pirajá será modificado. A partir das 13h, o trânsito sofrerá interdição progressiva, em uma faixa, da Rua das Orquídeas (saída Conjunto Pirajá), Estrada de Plataforma, Estrada de Pirajá e da Praça General Labatut (chegada).

Cruzada Vem Comigo – Para a realização do evento, no domingo, o fluxo de veículos será alterado no Doron. Haverá a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 14h, na faixa à direita, na Rua Cidália Menezes (saida na Inforstar Soluções), Rua Cledenor Soares, Rua Eugênio Ribeiro (sentido Juliano) e na Av. Edgar Santos (chegada na Rótula do Juliano).

1ª Parada LGBTQI+ do Uruguai – Domingo, no bairro Uruguai, o tráfego de veículos sofrerá modificações. A partir das 14h, o trânsito será interditado progressivamente, na faixa à direita, da Rua do Uruguay (saída no imóvel n° 26) e da Praça do Uruguaio (chegada).