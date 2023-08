Oito homicídios são registrados em ataque coordenado do CV em Salvador

Cápsulas apreendidas após mortes em Tancredo Neves. Crédito: Arisson Marinho

Cabeça decapitada em rua da Gamboa, outras duas mortes no local e mais cinco baleados em Periperi. Sangue de sobra no chão. Assim amanheceram bairros de Salvador na manhã dessa sexta-feira (4) após uma madrugada marcada por um ataque coordenado do Comando Vermelho (CV) em áreas sob a atuação do grupo criminoso do Bonde do Maluco (BDM).



Ao todo, segundo fontes da polícia ouvidas pela reportagem, ao menos oito homicídios foram registrados como resultado da ação. Três deles na Gamboa de Cima, na Avenida Contorno, onde um corpo foi encontrado esquartejado. Este, que ficou com a cabeça para fora do saco, é identificado pelo prenome de Luan, traficante que atuava na Gamboa.

A área, atualmente, está sob a atuação do CV, mas fontes divergem sobre o que teria causado a morte de Luan, que é primo de Buel, líder do tráfico em Tancredo Neves. "Ele mudou de facção, saindo do CV e indo para o BDM. Com a guerra que está acontecendo, toda hora os traficantes e os bairros acabam mudando de lado. O que ouvi é que o próprio primo teria ordenado a morte dele", conta uma fonte da polícia.

Outra fonte, também da polícia, afirma que Luan não teria 'traído' o CV. De acordo com ele, antes de estar na Gamboa, Luan atuava com 'Averaldinho do Calabar' e a morte dele seria um acerto de contas do traficante, que está alinhado com o BDM.

A vítima teria caído em um emboscada junto com outros dois homens que ainda não tiveram seus corpos encontrados. A ação seria também uma resposta a ataques no Calabar, Engenho Velho da Federação e Garcia.

Em nota sobre o caso, a Polícia Militar informou que agentes do 18º Batalhão foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de que um corpo do sexo masculino tinha sido deixado na Rua Gamboa de Cima. Os militares isolaram a área e acionaram o DPT para a remoção e realização da perícia. A autoria e a motivação estão sendo apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Como os confrontos aconteceram em diversos bairros, a fonte da polícia explica que as mortes foram 'pulverizadas' em alguns bairros, como Periperi, onde pelo menos outras cinco pessoas foram baleadas nessa madrugada.

Mais mortes

Um outro ataque entre rivais estava programado para acontecer na Rua Peixe, no bairro de IAPI, onde há atuação do BDM. Os 'bondes' da região da localidade do Milho, que integra um complexo de atuação do Comando Vermelho junto com as localidades do Brongo, do Bem Amado e da Floresta, estavam saindo para o ataque quando encontraram guarnições da 37ª CIPM.

Houve um confronto com os policiais que acabou com cinco suspeitos mortos e um policial ferido. Quatro dos criminosos faleceram de imediato e o quinto morreu já na madrugada desta sexta-feira (4), após passar por cirurgia no Hospital Geral Ernesto Simões Filho. Este último, inclusive, seria 'líder de bonde' na região, como é chamado quem fica responsável por comandar ataques ordenados pelo líder do tráfico no Milho em outros bairros.

A interceptação do grupo se deu após informações do serviço de inteligência da PM que, desde a tarde da quinta-feira, já monitorava um possível ataque coordenado do CV. No IAPI, em específico, os bondes seguiriam em direção à Rua Peixe. O ataque não se limitaria ao local e aconteceria em outras áreas do bairro, já que o BDM tem um controle disperso de algumas avenidas no IAPI, segundo fonte da polícia.