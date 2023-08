Quinto homem morto em ação policial no IAPI comandava ataques do CV

A ação policial que terminou em confronto na região conhecida como Milho, no bairro do IAPI, na quinta-feira (3), deixou cinco suspeitos mortos ao todo. Quatro deles faleceram de imediato e o quinto morreu já na madrugada desta sexta-feira (4), após passar por cirurgia no Hospital Geral Ernesto Simões Filho.

Este último, inclusive, seria 'líder de bonde' na região, como é chamado quem fica responsável por comandar ataques ordenados pelo líder do tráfico no Milho em outros bairros.

De acordo com fonte da polícia, o homem, que não teve sua identidade revelada, era braço direita de Cara Preta, traficante que comanda as ações na área.

"Ele e os outros quatro estavam subindo quando bateram de frente com a viatura. Como é ele que puxa os ataques, os outros carros viriam logo em seguida. Nesse momento, entraram em confronto com os policiais e acabaram mortos", conta a fonte.

No meio do tiroteio, um policial da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) acabou ferido por estilhaços de um carro atingido por disparos dos suspeitos. No entanto, o agente não morreu e seu estado de saúde é estável, sem riscos.

De acordo com a PM, os policiais da 37ª estavam fazendo rondas na região do Milho, quando foram informados de que homens armados estavam atirando em um grupo rival. No momento em que foram averiguar a denúncia na entrada da localidade, teriam sido recebidos a tiros.