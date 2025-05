DESACELERE

Olha o radar: veja 13 vias de Salvador com velocidade de até 30km/h

Capital baiana adota medidas para reduzir os riscos no trânsito como o Trânsito Calmo e a Zona 30

Motoristas que gostam de pisar fundo no acelerador devem redobrar a atenção em Salvador alguns pontos de Salvador. É que a capital baiana adota medidas para reduzir os riscos no trânsito, como o Trânsito Calmo e a Zona 30 – duas iniciativas da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) que visam desacelerar a velocidade em áreas estratégicas da cidade. Nessas regiões, a velocidade máxima permitida é de 30 km/h, com reforço na sinalização e fiscalização intensiva. >

Os pontos com as novas regras estão espalhados por vias com grande fluxo de pessoas e trânsito intenso. Quem não respeitar os limites pode ser multado. Abaixo, o CORREIO traz a lista de 13 vias da cidade que contam com a velocidade de 30 km/h. Confira: >