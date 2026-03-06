Onde vai chover na Bahia nesta sexta-feira (6)? Confira previsão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 6 de março de 2026 às 06:32
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo - que significa perigo potencial - para chuvas intensas em 13 cidades da Bahia. A previsão indica chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.
De acordo com o órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
O que fazer durante o temporal?
Angical
Barreiras
Catolândia
Cocos
Correntina
Cotegipe
Formosa do Rio Preto
Jaborandi
Luís Eduardo Magalhães
Pilão Arcado
Riachão das Neves
Santa Rita de Cássia
São Desidério
O aviso meteorológico é válido das 0h01 às 23h59 desta sexta-feira (6).
Além da Bahia, o alerta também atinge regiões de outros estados do país, como áreas de Goiás, Minas Gerais, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Amapá, Tocantins, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Acre, além do Distrito Federal.
O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e não utilize aparelhos eletrônicos ligados à tomada.