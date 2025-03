INSEGURANÇA

Ônibus deixam de circular em Fazenda Coutos após operação com 12 mortos

PM realizou ação após bairro ser invadido por traficantes do CV

O bairro Fazenda Coutos, em Salvador, amanheceu sem ônibus nesta quarta-feira (5) após 12 suspeitos de tráfico de drogas morrerem em confronto com a polícia na terça (4). Não há previsão de retorno do serviço. >

Nesta manhã, os coletivos operam até a entrada de Fazenda Coutos até Vista Alegre, sem entrar no final de linha. O Sindicato dos Rodoviários está em reunião com a Polícia Militar para acertar as medidas do retorno. >