VANDALISMO

Ônibus é apedrejado no bairro da Federação

De acordo com o registro da Polícia Militar (PM), os policiais militares da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) o rodoviário relatou que teria sido ameaçado por dois indivíduos. Os dois homens teriam quebrado o vidro da porta do ônibus em que estavam e fugido. Um deles foi capturado e detido pelos militares.

Segundo ônibus vandalizado na cidade

Este foi o segundo caso de transporte coletivo vandalizado em Salvador nesta semana. Um outro ônibus foi incendiado na tarde da última terça-feira (2), no bairro de Tancredo Neves. O atendimento do transporte público foi suspenso na região e só foi retomado na manhã da quarta-feira (3).

O ônibus foi incendiado por populares como forma de protesto pela morte de um adolescente no bairro durante uma operação policial no último domingo (30).

Segundo o Sindicato do Rodoviários de Salvador, os manifestantes obrigaram o motorista do coletivo a atravessar o carro na via, mandaram os passageiros descer e atearam fogo no veículo. No momento, havia cerca de 30 passageiros no ônibus.