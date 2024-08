MOBILIDADE

Ônibus elétricos são melhores? Entenda as características deste modal

Municípios anunciou a compra de novos modelos com recurso federal

Da Redação

Publicado em 27 de agosto de 2024 às 15:39

Ônibus elétricos sendo carregados Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Eles provocam menos ruídos, trepidam menos durante as viagens, têm ar-condicionado e, por isso, são considerados mais confortáveis. Essas são algumas vantagens dos ônibus elétricos listadas por passageiros e pelas autoridades que administram o sistema. Internamente, os coletivos são similares aos convencionais que estão sendo usados no BRT. A diferença está na cor verde, enquanto os demais são azuis.

O principal diferencial é o motor que é elétrico e capaz de rodar até 250 km com uma carga total de quatro horas, e com poluição zero. Os ônibus convencionais, principalmente os mais antigos, têm motor a combustão o que torna o ambiente mais barulhento e poluído. Joseane Lima, 36 anos, é recepcionista em uma clínica e usa o ônibus elétrico com frequência para chegar ao trabalho.

"Eu gosto muito, porque ele é silencioso e não balança, consigo ler sem dificuldade. Além disso, quando chega no ponto de ônibus, ele tem um sistema que rebaixa, meio que amortece o coletivo até a altura do passeio. Vejo que nos ônibus comuns não têm isso e que as pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção têm dificuldade para subir e para descer", contou.

Atualmente, Salvador tem oito ônibus elétricos, todos operam nas linhas do BRT. O secretário municipal de Mobilidade, Fabrizzio Muller, contou que mais veículos serão comprados, que eles devem começar a chegar no final de 2025 e cobrou ações de incentivo para esse modal, como isenção de impostos e mais investimentos.

"Temos uma operação de crédito aprovada junto ao Banco Mundial e ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) onde vamos ter mais 100 ônibus elétricos. Isso vai nos tornar a cidade com um dos maiores BRTs elétricos do país. É um avanço importante. Precisamos pensar em transporte mais limpo, porque os benefícios são inúmeros", afirmou.