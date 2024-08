TRANSPORTE PÚBLICO

Ônibus não circulam no Alto do Coqueirinho há três dias

O bairro de Alto do Coqueirinho e a região do KM-17 estão com o funcionamento de ônibus alterado nesta segunda-feira (26). O problema persiste desde a última sexta-feira (23), quando ocorreu uma ação policial no bairro, segundo a Secretaria Municipal da Mobilidade (Semob).