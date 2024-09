VIOLÊNCIA

Ônibus param de circular em Pernambués após tiroteio; aulas são suspensas

Um tiroteio na região do Alto do Cruzeiro na manhã desta segunda-feira (23) causou a suspensão de diversos serviços. Os ônibus da linha 1103 - Alto do Cruzeiro x Pernambués (Circular) foram desviados para o terminal de Pernambués e duas escolas suspenderam as aulas.