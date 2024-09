VÍDEO

Tiroteio no Bairro da Paz deixa uma pessoa morta

Moradores do Bairro da Paz, em Salvador, viveram momentos de terror na noite desta segunda-feira (16). A troca de tiros entre grupos criminosos deixou uma pessoa morta no bairro.

De acordo com a Polícia Civil, o homem não chegou a ser formalmente identificado. O corpo dele foi encontrado em uma via pública do bairro, na madrugada desta terça-feira (17), com perfurações provocadas por arma de fogo.