INCÊNDIO

Ônibus pega fogo e trava trânsito na Avenida Suburbana

Veículo apresentou pane na região do Lobato

Wendel de Novais

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 06:51

Ônibus pega fogo na Avenida Suburbana Crédito: Reprodução

A Avenida Afrânio Peixoto, mais conhecida como Suburbana, tem o trânsito travado no início da manhã desta terça-feira (19) após um ônibus pegar fogo por volta das 5h45. O registro acontece no bairro do Lobato, na localidade do Boiadeiro. O engarrafamento já chega na altura do bairro de Paripe.

Segundo informações iniciais, o veículo apresentou pane após parar no ponto para pegar passageiros e as chamas começaram.

Quem estava no veículo teve que descer e o condutor até tentou controlar o fogo, que se espalhou rapidamente. Além do ônibus, a fiação do local e uma oficina também foram atingidas pelo fogo. No entanto, uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou no local e conseguiu controlar o incêndio. Por conta da ocorrência, há um engarrafamento intenso na via porque, para a chegada dos bombeiros, a avenida registra uma lentidão nos dois sentidos.

Uma moradora que tenta chegar no Canela conta à reportagem que o atraso já acumula uma hora. "O trânsito está todo travado. Por causa do fogo no ônibus, ninguém estava passando. Só algumas motos que arriscavam. Teve uma hora que pararam no sentido também de quem vai para Paripe e o outro lado está lento. Porém, a coisa está feia mesmo para quem sobe para o centro. Tudo travado", relata.