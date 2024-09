BR-324

Ônibus que caiu em ribanceira e matou 4 faz rota para Salvador três vezes por semana

Veículo é da Secretaria de Saúde de Canarana e trazia pessoas para realizar exames

Wendel de Novais

Publicado em 2 de setembro de 2024 às 10:21

O ônibus que caiu de uma ribanceira na BR-324 e deixou quatro pessoas mortas na altura de São Sebastião do Passé faz o roteiro de Canarana a Salvador, cerca de 500km, três vezes na semana. Tony Alex Pimenta, funcionário da Secretaria de Saúde de Canarana, explicou que o veículo saia da cidade sempre aos domingos, terças e quintas, viajando durante a madrugada.

As vítimas foram identificadas como: Elaine Maria da Silva, Ketilin da Silva, Adiavam José de Araújo e Jenivaldo Araujo

"É nesse horário para que as pessoas que vêm para cá consigam realizar as consultas, exames e procedimentos. Tem gente que faz tratamento oncológico, um outro pessoal que faz fisioterapia. A menina de 2 anos que morreu com a mãe estava vindo para fazer revisão", conta o funcionário, que atua em Salvador na casa de apoio de Canarana.

Apesar de trabalhar na capital, Tony informou que conhecia as pessoas que estavam no veículo. De acordo com ele, pelo fato da cidade ser pequena, todo mundo se conhece. Abalado e ainda entendendo o contexto da tragédia, ele falou à reportagem que o número de vítimas poderia ser maior.

"Na lista para vir no ônibus, tinha 28 pessoas, mas só 21 embarcaram lá na cidade. Uma menina, inclusive, perdeu o transporte e veio de carona. Então, poderia ser pior já que algumas pessoas ficaram feridas. O motorista mesmo está com suspeita de ter fraturado as duas pernas", relatou ele.