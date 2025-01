VIOLÊNCIA

Ônibus queimado em Sussuarana foi alvo da ação de pessoas em situação de rua

Três do quatro suspeitos foram presos na manhã desta segunda-feira (27)

Wendel de Novais

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 08:01

Ônibus queimado em Sussuarana foi alvo da ação de pessoas em situação de rua Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

O ataque que incendiou um ônibus na manhã desta segunda-feira (27), na Avenida Ulysses Guimarães, no bairro de Sussuarana, em Salvador, foi realizado por pessoas em situação de rua. De acordo com o Major Hugo Almeida, da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), os suspeitos foram reconhecidos por moradores que estavam no fim de linha do bairro, onde o crime ocorreu. >

“Houve uma ação de quatro indivíduos que chegaram encapuzados. No entanto, na hora da saída, o capuz saiu e as pessoas conseguiram reconhecer. Esse fato foi cometido por moradores de rua, que são catadores de lixo, estavam queimando fio de cobre nas proximidades e num ato de vandalismo atearam fogo no veículo, jogaram álcool”, fala o Major.>

Ainda segundo Almeida, três dos quatro suspeitos foram presos pela PM. “Realizamos diligência desde o início da manhã, já capturamos três pessoas e faltam mais um, falta mais um elemento, estamos com as equipes na área para que essas pessoas sejam detidas, esse quarto indivíduo seja detido. Por serem pessoas que estão sempre aqui, foram reconhecidos facilmente”, completa>