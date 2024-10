INCÊNDIO

Ônibus sofre pane elétrica e pega fogo no Subúrbio de Salvador

Guincho foi acionado para remover o veículo da via

Um ônibus pegou fogo após sofrer uma pane elétrica na noite desta segunda-feira (28), no final de linha do bairro de Vista Alegre, no Subúrbio de Salvador. O coletivo fazia a linha 1612 - Vista Alegre/Paripe x Rodoviária.