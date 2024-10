OPORTUNIDADE

Vagas exclusivas para mulheres são ofertadas por concessionária de ônibus de Salvador

São 30 vagas em seis áreas: eletricista, chapista, moleira, motorista de ônibus, mecânica e técnica de eletrônica embarcada

Eletricista, chapista e motorista estão entre as 30 vagas de emprego ofertadas pela concessionária OT Trans, que opera 151 linhas do transporte público de Salvador. As vagas são exclusivas para mulheres e as interessadas devem se inscrever através da internet.