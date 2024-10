BOLA DE OURO

Famosos se manifestam em defesa de Vini Jr

Jogador perdeu o prêmio de melhor do mundo para Rodri

Da Redação

Publicado em 28 de outubro de 2024 às 21:36

Vini Jr Real Madrid Crédito: Reprodução/Real Madrid

Muitos famosos brasileiros usaram as redes sociais para se manifestarem contra o resultado do prêmio Ballon D’Or, que premiou o volante espanhol Rodri como melhor jogador do mundo. Em segundo lugar, ficou Vinícius Júnior, rankeado ao longo de meses como melhor jogador da temporada.

Um dos primeiros a prestarem apoio ao jogador do Real Madrid foi o influencer Felipe Neto: "Está mais do que confirmada a perseguição nojenta contra o Vini Jr", comentou. “Vergonha histórica do futebol. É revoltante demais".

Em seguida, a cantora Ludmilla tweetou em apoio ao futebolista: "Vini, para mim e para todos os que te amam, você sempre será campeão", escreveu ela no Twitter. "Nós sabemos bem o que é ter que lutar e se entregar 10x mais quando o assunto é o nosso trabalho. Te amo e nunca vou deixar você esquecer o quão grande você é".

Figuras marcantes do esporte também se manifestaram, como a jogadora Marta, seis vezes eleita melhor do mundo. “Eu esperei o ano inteiro para ver o Vini Jr. ser reconhecido, merecidamente, como o melhor jogador da atualidade e agora não vão dar a Bola de Ouro para ele? Que Bola de Ouro é essa?”, se revoltou a atleta.

No mundo da música, o MC Poze do Rodo contestou o suposto monopólio feito pela premiação. “Vai ficar só assistindo esse bagulho aí de camarote? Cadê todo mundo aí para falar que isso aí foi roubo? Ou para vocês não foi?”, comentou.

Algumas manifestações de apoio aconteceram até mesmo na cerimônia, à qual Vinícius não compareceu após o aviso recebido pelo Real Madrid de que ele não receberia a bola de ouro.